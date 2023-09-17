وزير التموين: 5 معارض رئيسية "أهلا مدارس" بالجيزة.. اعرف المناطق

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن معرض " أهلا مدارس " بمنطقة فيصل، هو أحد خمسة معارض رئيسية تقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً مدارس 2023" وذلك خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2023، تشمل معارض: العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، ومول أكتوبر، وفيصل، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بالجيزة.

وأضاف الوزير أن معرض "أهلاً مدارس 2023" بمنطقة فيصل يعدُ الأكبر بمحافظة الجيزة، حيث تبلغ مساحته نحو 2000 م٢، يليه معرض مول أكتوبر بمساحة 1000 م٢ ثم معارض العمرانية وإمبابة والبدرشين، بمساحة 600 م2 لكل منها، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمعرض منطقة فيصل تجعله يستقطب عددا كبيرا من الزوار، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.