اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة": تقديم 430 ألفا و738 خدمة فى المبادرات الرئاسية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة": تقديم 430 ألفا و738 خدمة فى المبادرات الرئاسية وزارة الصحة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

وزير التعليم يوجه بسرعة تسكين أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بليبيا

التعليم تتيح رابط الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لمدارس المتفوقين 2024
وزيرة الهجرة: عمليات إجلاء المصريين من ليبيا مستمرة لحين التأكد من عودة الجميع
"الصحة": تقديم 430 ألفا و738 خدمة فى المبادرات الرئاسية
التموين: السكر فى "أهلا مدارس" بـ20 جنيها للكيلو والزيت العبوة 800 مللى بـ40
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من المصريين بليبيا و25 ألفا للمصاب
رئيس جامعة القاهرة ينعى السفير عفيفي عبد الوهاب السفير الأسبق لمصر بالرياض
وزير التعليم : تنظيم حوار مجتمعى حول وثيقة معايير المعلم للاستماع للآراء
الزراعة: تطوير الحدائق لا يتبعه إغلاق.. وأعمال تجديد "الأورمان والأسماك" مستمرة

 


وزارة الصحة

المبادرات الرئاسية

التربيه والتعليم

التعليم العالى

التضامن

البيئه

العمل

الرى

الزراعه

جامعه الازهر



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