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تعليم القاهرة تعيد فتح باب تقديم التحويلات للطلاب بين المدارس

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:11 م
تعليم القاهرة تعيد فتح باب تقديم التحويلات للطلاب بين المدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مره أخرى ولمدة أسبوع يبدأ من يوم الأحد 17 سبتمبر 2023 إلى يوم السبت 23 سبتمبر 2023،  نظراً لكثرة حالات انتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك استمرار ورود البت في طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من الوزارة، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 

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