اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى..

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من المصريين بليبيا و25 ألفا للمصاب

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:54 م
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من المصريين بليبيا و25 ألفا للمصاب وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024.. وتقديم دعم غذائي شهري لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيًا

 
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.
 
كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.
 
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.
 
وتتقدم القباج بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين، موجهة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالتواجد مع أسر الضحايا ،وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من خلال الرائدات الاجتماعيات وفرق الهلال الأحمر المصرى.

التضامن

مساعدات لاسر إعصار وفيضان ليبيا

ضحايا إعصار وفيضان ليبيا

إعصار وفيضان ليبيا

المصريين فى ليبيا

مصر وليبيا

إعصار ليبيا

إعصار دانيال

دانيال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة