انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لمحافظة شمال سيناء

كتب لؤى على

أرسلت جامعة الأزهر قافلة طبية وتنموية شاملة إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ويستمر عمل القافلة على مدار ثلاثة أيام.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تسير برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأوضح صديق فى تصريحات له، أن القافلة التى تنظمها لجنة خدمة المجتمع تتضمن إجراءات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، وندوات توعوية، وإجراء اختبارات محو الأمية، إضافة إلى توزيع المساعدات على أهالي محافظة شمال سيناء.