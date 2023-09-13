اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تتيح رابط الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لمدارس المتفوقين 2024

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:19 م
التعليم تتيح رابط الاستعلام عن نتيجة المتقدمين لمدارس المتفوقين 2024 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطاً للاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة النتيجة..اضغط هنا 
 
اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.
 
وقد تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالب/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات. 
 
وتم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.
 
ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.
 
وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالباً، وتم قبول عدد (96) طالباً ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.

التربية والتعليم

نتيجة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

نتيجة المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

المدارس التكنولوجية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم : تنظيم حوار مجتمعى حول وثيقة معايير المعلم للاستماع للآراء

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:02 م

التعليم تحدد مواصفات الزى المدرسى لطلاب المدارس استعدادا لعام الدراسى الجديد.. مريلة وبنطلون لجميع الطلاب بلون تحدده المديرية.. الوزارة تشدد على ضرورة التزام التلاميذ لتحقيق الانضباط وإرساء المساواة والعدالة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:30 م

تعليم القاهرة تعيد فتح باب تقديم التحويلات للطلاب بين المدارس

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 05:11 م

"جودة التعليم" تشترط مساحة متر لكل متعلم لاعتماد المدارس

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:47 م

التعليم تعلن توزيع منهج المهارات المهنية للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:42 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة