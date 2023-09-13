وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة لشباب القليوبية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فعاليات برامج تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة وتخريج دفعة جديدة من المتدربات والبالغ عددها 17 متدربة بعد انتهاء فترة التدريب بواقع شهرين متتاليين، كما جرى تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني على نفس المهنة لدفعة أخرى بلغ عددها 20 متدربة وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وفي ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني (1)
تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني (2)
تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني (3)
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