وزارة العمل: دورات تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة لشباب القليوبية

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة القليوبية اختتمت فعاليات برامج تدريبية مجانية على مهنة التفصيل والحياكة وتخريج دفعة جديدة من المتدربات والبالغ عددها 17 متدربة بعد انتهاء فترة التدريب بواقع شهرين متتاليين، كما جرى تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي المجاني على نفس المهنة لدفعة أخرى بلغ عددها 20 متدربة وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وفي ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تحسن مستويات معيشتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، في تقريرها للوزارة أنه فيما يخص وحدة التدريب المتنقلة فهي تتضمن ثلاث مهن (التفصيل والخياطة – كهرباء تركيبات - السباكة الصحية)، يتم تدريب الشباب من الجنسين راغبي التدريب عليها ، بمعدل 270 ساعة تدريبية فى الشهر بواقع 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، و 60 ساعة على مهنة كهرباء التركيبات، و60 ساعة على مهنة السباكة الصحية، ومنوهة إلى أن وحدة التدريب نقلت إلى قرية طحوريا بشبين القناطر بالقرية السادسة لتنفيذ البرنامج التدريبي والزمنى للقرية وتم تنفيذ 3 دورات تفصيل وحياكة بإجمالي 54 متدربة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومدير مركز التدريب المهني بالخانكة.