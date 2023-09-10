الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الهجرة: لا توجد أية بلاغات عن ضحايا مصريين فى زلزال المغرب الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 ص زلزال المغرب إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. الهجرة: لا توجد حتى الآن أية بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين فى زلزال المغرب البحوث الفلكية: لا علاقة بين التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وزلزال المغرب تخصيص أبواب بالمترو لذوى الهمم قريبة من مقاعدهم.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة: توفير حياة كريمة للمواطن بالتركيز على جودة الخدمات التموين" تبدأ غدا طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25% "الأرصاد": انكسار حدة الارتفاع بدرجات الحرارة بداية من اليوم .. "فيديو" حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال أسبوع ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة أسعار وأصناف حلوى المولد غدا بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل البحوث الفلكية: زلزال مراكش أحد أكبر الزلازل فى المغرب خلال الـ50 سنة الأخيرة محافظة القاهرة تستعد لافتتاح معارض لمستلزمات المدارس بتخفيض 25% البحوث الفلكية: حزام زلزال المغرب بعيد عن مصر كل البعد الزراعة: 40 مليار جنيه دعمًا لمنظومة الأسمدة خلال 3 سنوات وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر تمهيدا لافتتاحها.. صور جامعة الأزهر: تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بالدورين الأول والثانى حتى الثلاثاء الصحة: تقديم 163 ألفا و921 خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. التعليم: إجراء قانونى ضد المعلمين الحاصلين على إجازة ويعملون بالدروس الخصوصية السبت، 09 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. التضامن: تقديم خدمات علاجية لـ116 ألف مريض إدمان مجانا في 8 أشهر الجمعة، 08 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة: مصر تمتلك نظاما قويا لرصد الأمراض الفيروسية الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. وزير التموين: معرض أهلا مدارس الرئيسى يبدأ 15 سبتمبر الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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