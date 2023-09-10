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أخبار 24 ساعة.. الهجرة: لا توجد أية بلاغات عن ضحايا مصريين فى زلزال المغرب

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الهجرة: لا توجد أية بلاغات عن ضحايا مصريين فى زلزال المغرب زلزال المغرب
إعداد سيد الخلفاوى

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