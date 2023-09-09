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جامعة الأزهر: تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بالدورين الأول والثانى حتى الثلاثاء

السبت، 09 سبتمبر 2023 04:38 م
جامعة الأزهر: تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بالدورين الأول والثانى حتى الثلاثاء الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استمرار تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدورين الأول والثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م حتى مساء الثلاثاء القادم الموافق 12سبتمبر الجاري 2023م. 
 
وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب تسجيل الرغبات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية. 
 
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي- الشعبة الإسلامية).
 
ووجه نائب رئيس الجامعة  أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق فى اختيار الكلية التى تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:
 
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx
 
 

تنسيق جامعة الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية



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