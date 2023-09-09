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محافظة القاهرة تستعد لافتتاح معارض لمستلزمات المدارس بتخفيض 25%

السبت، 09 سبتمبر 2023 03:48 م
محافظة القاهرة تستعد لافتتاح معارض لمستلزمات المدارس بتخفيض 25% اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعارض سيتم إقامتها فى عدد من مناطق القاهرة خاصةً المناطق الأكثر احتياجًا.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذه المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن المعارض ستشمل كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد لتلبية متطلبات الأسرة المصرية من الأدوات الكتابية والشنط و الملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 25%.
 
وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسى للأجهزة التنفيذية فى تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة .
 
 

معارض مستلزمات المدارس

مستلزمات الدراسة

القاهرة

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