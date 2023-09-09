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ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:52 م
ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا بدرجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية،  معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا  الأحد :  القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
 
 
 
 

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