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البحوث الفلكية: لا علاقة بين التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وزلزال المغرب

السبت، 09 سبتمبر 2023 07:52 م
البحوث الفلكية: لا علاقة بين التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وزلزال المغرب الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ما حدث من نشاط زلزالي في المغرب اليوم كان متوقعا حدوثه والمنطقة التي وقع بها الزلزال هي مكان نشط زلزاليا وآخر زلزال كان منذ حوالي خمسين عاما ونتج عنه عدد ضحايا كبير.
 
وأضاف الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المنطقة التي وقع فيها زلزال طبيعة المنازل دورين أو ثلاث أدوار على الأكثر مبنية بالطوب اللبن ومتوقع عدد الضحايا يزداد عن الرقم الحالي، لافتا إلى أن الأمر الايجابي أن معظم المنطقة جبلية وعدد السكان فيها قليل.
 
ونفى الدكتور جاد القاضي، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قدرة البعض التنبؤ بالزلازل، قائلا: "يوميا في زلزال بتحصل على مستوى العالم وملهاش علاقة بالإقترانات الفلكية والزلزال لا يمكن التنبؤ بها، ولا توجد علاقة بين الظواهر الجوية والزلزال، ومفيش علاقة بين التغيرات المناخية أو ارتفاع درجات الحرارة والنشاط الزلزالي".

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