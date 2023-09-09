تخصيص أبواب بالمترو لذوى الهمم قريبة من مقاعدهم.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

خصصت إدارة مترو الخط الثالث – الخط الأخضر - أبوابا لذوى الاحتياجات الخاصة بعربات المترو، وهذه الأبواب قريبة من المقاعد المخصصة لهم داخل العربات والمصاعد وأحزمة الأمان بالمقاعد، حيث أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط، أن الخط الأخضر اهتم بجميع الفئات من الركاب، حيث تم تجهيز حمامات لتناسب استخدام ذوى الهمم.

وأكدت الشركة المشغلة للمترو أنه يوجد موظفى خدمة العملاء فى المحطات وعلى رصيف المترو لتسهيل الرحلة فى حالة طلب المساعدة، إلى جانب الطريق المخصص والموضح للمكفوفين – بلاط برايل- ليتمكنوا من استكمال رحلتهم دون الحاجة لأى مساعدة من لحظة دخولهم للمحطة.

كما يضم المترو خدمات الخرائط والإرشادات البصرية المخصصة للركاب والتى تتميز الشركة بتقديمها وتطويرها لضمان تجربة استثنائية للعملاء علاوة على التذاكر المخفضة لعدد من الفئات المختلفة.

والخط الثالث لمترو الأنفاق، هو أحد خطوط مترو القاهرة الهامة لربطه الخطين الأول والثانى مع القطار الكهربائى الخفيف، والذى يتم انشاؤه على عدة المراحل، وعند اكتمال تنفيذه سيمتد الخط من محطة عدلى منصور بمدينة السلام حتى محطة الكيت كات بمحافظة الجيزة ثم يتفرع بعدها إلى مسارين الأول للطريق الدائرى، والثانى لجامعة القاهرة.