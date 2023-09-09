اليوم السابع
Ads
السبت، 09 سبتمبر 2023 11:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: توفير حياة كريمة للمواطن بالتركيز على جودة الخدمات

السبت، 09 سبتمبر 2023 10:09 م
وزارة الصحة: توفير حياة كريمة للمواطن بالتركيز على جودة الخدمات الدكتور حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن مؤتمر السكان العالمى قائلا: "يعد بداية الانطلاق، خاصة أنه يحظى بدعم الرئيس السيسى للبدء فى الاستراتيجية الوطنية للسكان، حيث عرض خلاله وزير الصحة تكليفات المؤتمر".
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن أهم التكليفات هى تكليف الرئيس بتوفير جودة حياة المواطن بدءا من التعليم والصحة حتى العمل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومى والأهلى.
 
وأكد حسام عبد الغفار أن توفير الحياة الكريمة للمواطن يأتى بالتركيز على جودة الخدمات وليس مطلق الخدمات، وهناك حق للطفل فى تعليم جيد وصحة جيدة وفترة بينية مناسبة بين الطفل والآخر، وحق الأم فى اختيار السن المناسب للحمل، والسن المناسب والحالة الصحية والنفسية للزواج، فلابد أن يتم الاختيار المناسب لشركاء المستقبل.
 
 
 

الدكتور حسام عبد الغفار

وزارة الصحة والسكان

مؤتمر السكان العالمى

الرئيس السيسى

الاستراتيجية الوطنية للسكان

وزير الصحة

100 يوم صحة

100 مليون صحة

مبادرة وزارة الصحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة