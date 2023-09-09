وزارة الصحة: توفير حياة كريمة للمواطن بالتركيز على جودة الخدمات

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن مؤتمر السكان العالمى قائلا: "يعد بداية الانطلاق، خاصة أنه يحظى بدعم الرئيس السيسى للبدء فى الاستراتيجية الوطنية للسكان، حيث عرض خلاله وزير الصحة تكليفات المؤتمر".

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن أهم التكليفات هى تكليف الرئيس بتوفير جودة حياة المواطن بدءا من التعليم والصحة حتى العمل، وتعزيز التمويل والاستثمار الحكومى والأهلى.

وأكد حسام عبد الغفار أن توفير الحياة الكريمة للمواطن يأتى بالتركيز على جودة الخدمات وليس مطلق الخدمات، وهناك حق للطفل فى تعليم جيد وصحة جيدة وفترة بينية مناسبة بين الطفل والآخر، وحق الأم فى اختيار السن المناسب للحمل، والسن المناسب والحالة الصحية والنفسية للزواج، فلابد أن يتم الاختيار المناسب لشركاء المستقبل.