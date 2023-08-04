أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
6 نصائح تساعد على اختيار مبرد مياه يعمل بكفاءة عالية واستهلاك كهربائى أقل
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى
التنسيق: المرحلة الأولى تبدأ السبت 5 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء
مرصد الكهرباء: 10 آلاف 350 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
وزير التعليم العالى ينعى الدكتور فوزى تركى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق
وزير الصحة يوجه بتكثيف أعمال حملة 100 يوم صحة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين
وزيرة التضامن ومحافظ الغربية ينهيان نزاعًا استمر 50 عاما لأرض سوق جملة
جودة التعليم: الهيئة ستعمل مع المعاهد الهندسية غير المعتمدة لرفع كفاءتها
"التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس
وزيرة الهجرة تزور المتحف المصرى الكبير بصحبة وفد من ملتقى "لوجوس الثالث"
الكهرباء: ارتفاع شكاوى المواطنين بالإسكندرية بسبب تحديد ساعة ونصف مدة الفصل
الرعاية الصحية: 127 ألف عملية وتدخل جراحى بتقنيات عالمية بمحافظة بورسعيد
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