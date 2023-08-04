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أكرم القصاص

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أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%

الجمعة، 04 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% البنك المركزى المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

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