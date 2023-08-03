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أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى

الخميس، 03 أغسطس 2023 09:17 م
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب: محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

 

ونشر المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى إنفوجراف عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإليكترونى وذكر أنه الكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بالإنترنت ومعامل الحاسبات المتصل بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

خدمة التنسيق الإليكترونى
خدمة التنسيق الإليكترونى

 

 


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