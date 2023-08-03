اليوم السابع
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وزير التعليم العالى ينعى الدكتور فوزى تركى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:48 م
وزير التعليم العالى ينعى الدكتور فوزى تركى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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ينعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور فوزى على تركى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، ورئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

التعليم العالى

وفاة الدكتور فوزى تركى

اخبار مصر

ايمن عاشور



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