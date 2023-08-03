اليوم السابع
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الكهرباء: ارتفاع شكاوى المواطنين بالإسكندرية بسبب تحديد ساعة ونصف مدة الفصل

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:57 م
الكهرباء: ارتفاع شكاوى المواطنين بالإسكندرية بسبب تحديد ساعة ونصف مدة الفصل شبكة كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شكاوى المواطنين من الانقطاعات أصبحت غير موجودة بمعظم المحافظات باستثناء محافظة الإسكندرية، موكدا أنه يتم فصل التيار لمدة ساعة ونصف على المشترك وفقا لجدول تخفيف الأحمال.
 
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن جدول تخفيف الاحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء استثناء المحافظات التى يوجد بها سباحة مثل مرسى مطروح و جنوب وشمال سيناء، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تم استثناء المناطق التي يوجد بها مصيفين فقط، وبالنسبة للمناطق السكنية يتم فصل التيار لمدة ساعة ونصف.
 
وأوضح المصدر أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى يوميا من أهالى محافظة الإسكندرية يطالبون بالمساواة مع المحافظات التى يوجد بها سياحة داخلية، موضحا أن طول مدة مدة الانقطاع عن ساعة بالعديد من المناطق بالمحافظة من أهم أسباب ارتفاع الشكاوى.
 
وتابع المصدر أن جدول تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 12 ظهر كل يوم، وحتى الساعة 12 منتصف الليل، كما تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء لا تضم كافة المناطق، كاشفا أن السبب فى ذلك هو الحفاظ على الأمن العام و سلامة المواطنين.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

تخفيف الاحمال



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