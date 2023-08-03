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التنسيق: المرحلة الأولى تبدأ السبت 5 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:09 م
التنسيق: المرحلة الأولى تبدأ السبت 5 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء مداخلة السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد
إبراهيم حسان

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قال السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ من يوم السبت المقبل 5 / 8 / 2023، وتستمر حتى يوم الأربعاء 9 / 8 / 2023.
 
أضاف السيد عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى 362 لشعبة علوم، وشعبة هندسة 342 درجة، والحدود الأدبية 289.5 درجة، ويجب أن يتقدم الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني بداية من يوم السبت المقبل، ويجب على الطالب أن يركز جيدا في ترتيبه لرغباته في التنسيق.
 
وتابع السيد عطا: "يجب على الطالب أن يملأ جميع الرغبات، ولا يكتب عددا محددا من الكليات، وبعد إعلان نتيجة التنسيق يفاجأ بأن مجموعه يمكن أن يدخله كلية أخرى".

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