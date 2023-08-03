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مرصد الكهرباء: 10 آلاف 350 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الخميس، 03 أغسطس 2023 05:08 م
مرصد الكهرباء: 10 آلاف 350 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأربعاء 35 ألف 200 ميجا وات، مؤكدا وصول الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الخميس  35 ألف ميجا وات.
 
أضاف الجهاز، أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 10 الالف 350  ميجاوات، مشيرا إلى  أن هناك زيادة في الاحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس الأربعاء بلغت نسبتها 6.8% ، خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي والذى يبدأ من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 11 مساء.
 
و أشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال إلى 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.
 
 
مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد استهلاك الكهرباء

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