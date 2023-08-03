تغذية ماكينات الصرف الآلى بالعملات النقدية لصرف معاشات أغسطس

كتب مدحت وهبة

وحهت وزارة التضامن الاجتماعي بتغذية ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى لاستمرار صرف معاشات أغسطس من فروع البنك المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى.

وتضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، حالات بموجبها يتم صرف التعويض الاضافى، منها على سبيل المثال انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة.



ووفقا للقانون يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:- - انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق وفقا للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.

وفي جميع الأحوال، يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وعند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.