اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 10:21 م
أكرم القصاص

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حصاد الوزارات.. "التموين" تمد المجمعات بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس

الخميس، 03 أغسطس 2023 09:46 م
حصاد الوزارات.. "التموين" تمد المجمعات بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس وزارة التموين - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس

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