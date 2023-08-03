حصاد الوزارات.. "التموين" تمد المجمعات بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس

اعرف خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف)

وزير الرى يرفع حالة الطوارئ للتعامل مع موجات الحرارة خلال الشهر الحالى