حصاد الوزارات.. "التموين" تمد المجمعات بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التموين" تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية لصرف مقررات أغسطس
وزيرة الهجرة تزور المتحف المصرى الكبير بصحبة وفد من ملتقى "لوجوس الثالث"
الكهرباء: ارتفاع شكاوى المواطنين بالإسكندرية بسبب تحديد ساعة ونصف مدة الفصل
الرعاية الصحية: 127 ألف عملية وتدخل جراحى بتقنيات عالمية بمحافظة بورسعيد
اعرف خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف)
وزير الرى يرفع حالة الطوارئ للتعامل مع موجات الحرارة خلال الشهر الحالى
"السكة الحديد" توفر 100 ماكينة للدفع الإلكترونى بكروت الائتمان والخصم المباشر
مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال أمس لـ1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا
الحكومة تنفى مد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة فى اختبارات القدرات
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