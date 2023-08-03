اليوم السابع
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مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال أمس لـ1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا

الخميس، 03 أغسطس 2023 01:39 م
مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال أمس لـ1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تمكنت من خلال تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التى يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين نتيجة نقص الوقود.
 
وأوضح المصدر لـ "اليوم السابع"، أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال اليومين الماضيين نتيجة الفصل المنظم والانفراجة فى إمدادات الوقود، موضحا أنه تم تخفيف الاحمال بقدرة 1600 ميجا وات أمس الأربعاء بدلا من 2500 ميجا وات.
 
وتابع المصدر، أن جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 12 ظهرا كل يوم وحتى الساعة 12 منتصف الليل كما تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء لا تضم كافة المناطق، كاشفا أن السبب فى ذلك هو الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
 
وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصي ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الإبلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال وإنما أعطال فنية طارئة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

تخفيف الاحمال



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