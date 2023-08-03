وزير الرى يرفع حالة الطوارئ للتعامل مع موجات الحرارة خلال الشهر الحالى

كتبت أسماء نصار

رفعت وزارة الموارد المائية والرى درجة الاستعداد بين كافة أجهزة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال الشهر الحالى، حيث تم تكليف قيادات الوزارة فى المحافظات بالتواجد الدائم على الطبيعة لمتابعة حالة الترع والتعامل الفورى مع أى شكاوى للمزارعين من نقص المياه، مع المتابعة الدائمة لحالة الرى خلال أدوار العمالة للتأكد من وصول مياه الرى لكافة المزارعين وإتمام عملية الرى لكامل الزمام خلال دور العمالة.

وكلف وزير الرى بأن يتم إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقاً للسعة الاستيعابية لكل ترعة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة لضمان توفير الاحتياجات المائية للمزارعين.

ووجه بدراسة كافة الاحتياجات اللازمة لتدعيم الإدارة المركزية لتوزيع المياه والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية سواء بالموارد البشرية أو المعدات والأجهزة والسيارات، نظراً للدور الهام لهذه الإدارات في ضمان توزيع المياه بين مختلف المنتفعين بكفاءة وعدالة ومتابعة حالة المجارى المائية وضمان قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

وأكد سويلم على أهمية الدور المجتمعى للمنتفعين في ترشيد استخدام المياه من خلال قيام المزارعين بالرى الليلى لأراضيهم الزراعية لتقليل البخر وترشيد الإستخدامات المائية خاصة خلال فترات الموجات الحارة.

وتلقى سويلم تقريرًا متضمن حصر حالة المعدات المختلفة المستخدمة في تطهيرات الترع والتابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، حيث يشتمل الحصر على حالة المعدات وإحتياجاتها من الصيانة وقطع الغيار وتكلفة الإصلاح .

ووجه سويلم بالبدء الفوري في صيانة المعدات للإستفادة منها في أعمال التطهيرات ، مع النظر في إعادة هيكلة إدارات الصيانات الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل مهامها في مجال أعمال تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية ، والسعى لتوفير عدد من سائقى المعدات لسد العجز الحالي في السائقين ، والتنسيق بين مختلف جهات الوزارة لتبادل المعدات والعمالة الفنية المتخصصة فيما بينهم طبقاً للحاجة.