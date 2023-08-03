"السكة الحديد" توفر 100 ماكينة للدفع الإلكترونى بكروت الائتمان والخصم المباشر

كتب سيد الخلفاوى

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 100 ماكينة للدفع الإلكترونى، بمنافذ التذاكر بـ54 محطة من محطات قطارات السكة الحديد ، كمرحلة أولى، وذلك لتفعيل وسائل الدفع الإلكترونى واستخدام الكروت الذكية في تحصيل أسعار التذاكر تسهيلا على المواطنين وإتاحة أكثر من وسيلة للدفع.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.

وكانت أعلنت هيئة السكة الحديد، إتاحة استخدام كروت الإئتمان وكروت الخصم المباشر الـDebit Card من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى، والـPOS لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر، مؤكدة أنه تم تشغيل الخدمة في 54 محطة وسيتم تشغيلها فى المحطات الأخرى تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

ويأتى ذلك استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيراً على جمهور الركاب.