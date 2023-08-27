اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة"

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:11 م
حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة" وزارة الصحة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزير التموين: استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر 1.5 مليار جنيه
 
التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع
 
ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية دور ثان
 
التموين: المخازن الاستراتيجية تسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائي العالمي
 
وزيرة الهجرة: نبذل قصارى جهدنا لحصول المصريين في الخارج على كامل حقوقهم
 
العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم
 
غلق كلى لميدان جهينة بأكتوبر.. اعرف التحويلات المرورية
 
أخبار مصر.. وزير التموين يدشن ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالأقصر
 
وزير الرى: القاهرة تبذل أقصى الجهود لنجاح مفاوضات سد النهضة
 
الصحة: قدمنا 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة" منذ انطلاق الحملة
 
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023
 
طقس غد حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة
 
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الديناميكا
 
كسر مفاجئ فى خط مياه يقطع الخدمة عن بعض شوارع الدقى
 
وزير الصحة فى زياة مفاجئة يقرر إحالة مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل
 
‫الزراعة مصر تنتج من 60 إلى 65% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين
 
الصحة: الاكتئاب والقلق زادا بأكثر من 25٪ خلال Covid 19
 
الصحة: الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة
 

 


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