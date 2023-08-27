الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة" الأحد، 27 أغسطس 2023 05:11 م وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير التموين: استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر 1.5 مليار جنيه التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا إدارة تخزين السلع ضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية دور ثان التموين: المخازن الاستراتيجية تسهم فى رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائي العالمي وزيرة الهجرة: نبذل قصارى جهدنا لحصول المصريين في الخارج على كامل حقوقهم العظمى بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم غلق كلى لميدان جهينة بأكتوبر.. اعرف التحويلات المرورية أخبار مصر.. وزير التموين يدشن ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بالأقصر وزير الرى: القاهرة تبذل أقصى الجهود لنجاح مفاوضات سد النهضة الصحة: قدمنا 24 مليون خدمة طبية مجانية ضمن "100 يوم صحة" منذ انطلاق الحملة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023 طقس غد حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الديناميكا كسر مفاجئ فى خط مياه يقطع الخدمة عن بعض شوارع الدقى وزير الصحة فى زياة مفاجئة يقرر إحالة مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل الزراعة مصر تنتج من 60 إلى 65% من الإنتاج العالمى لعجينة الياسمين الصحة: الاكتئاب والقلق زادا بأكثر من 25٪ خلال Covid 19 الصحة: الكشف بالمجان ضمن مبادرة 100 يوم صحة خاصة في العيادات المتنقلة اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين الجمعة، 07 يوليو 2023 04:47 م حصاد الوزرات.. حجاج جمعيات البحيرة والإسكندرية والجيزة يصلون اليوم من الأراضى المقدسة الخميس، 06 يوليو 2023 05:21 م حصاد الوزرات.. التعليم تحدد فئات المعفيين من المصروفات الدراسية للعام المقبل الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 م حصاد الوزرات.. الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة الخميس، 22 يونيو 2023 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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