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أخبار 24 ساعة.. انطلاق معارض "أهلا مدارس" فى الأقصر بتخفيضات تصل 30%

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. انطلاق معارض "أهلا مدارس" فى الأقصر بتخفيضات تصل 30% معارض اهلا مدارس
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

 

التموين: انطلاق معارض "أهلا مدارس" فى الأقصر بتخفيضات تصل 30%

وزير التعليم العالى يوجه باستعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد
الأعلى للجامعات يوافق على اعتماد اللائحة الموحدة للتدريب الإلزامى بكليات الطب البشرى
شاهد الاستعدادات النهائية لافتتاح محطة مترو البوهى بإمبابة.. صور
إلكترونيات السيارات والقوى والوقاية.. تفاصيل برامج هندسية بجامعة حلوان وفرص التوظيف
التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان
اللائحة الموحدة لامتياز طب الأسنان.. تعتمد على التعليم الهجين و6 أشهر تدريب
مرحلة تقليل الاغتراب.. التحويل من خلال موقع التنسيق ولا توجد تحويلات ورقية

 


وزارة التموين

اهلا مدارس

اخبار مصر

العام الدراسى الجديد



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