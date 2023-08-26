اليوم السابع
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السبت، 26 أغسطس 2023 04:56 م
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الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة منها 11جديدًا و4 صيانة وتطويرًا

السبت، 26 أغسطس 2023 04:51 م
الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة منها 11جديدًا و4 صيانة وتطويرًا وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 15 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023م، منها ( 11 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 133 ) مسجدًا منها ( 98 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 35 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية
مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول
مديرية أوقاف قنا
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد
 
 

افتتاح مساجد

وزارة الاوقاف

الاوقاف

المساجد



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