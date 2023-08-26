تعليم الجيزة: إعلان نتائج التحويلات وفقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة

كتبت - مرام محمد

اجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، اليوم السبت، بمدراء الإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة دور ثانٍ، وتحويلات الطلاب بين المدارس، واستعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خلال الاجتماع، تعليمات هامة لمدراء تعليم الجيزة، جاءت على النحو التالي:

1- متابعات شاملة لجميع المدارس من جميع التوجيهات والتوجيه المالي.

2- في أسبوع الصيانة يتم عمل حصر لعدد الديسكات التي تم إصلاحها وذلك على أسطوانة ومتابعة التخطيط لصيانة المدارس من خلال هيئة الأبنية وذلك في 15/9.

3- سيتم عقد اجتماع طارئ للوقوف على الاستعدادات لبدء الدراسة وحصر جميع المشاكل قبل بدئها والعمل على حلها مع التنبيه على عدم جمع أو إلزام ولي الأمر بالتبرع.

4- التنبيه على الموجهين الأوائل بعمل خطة توزيع المناهج الدراسية والمتابعات.

5- بالنسبة للتحويلات بدأت في 8/15 حتى 8/31 وإعلان الكشوف طبقا للفراغات المتاحة بكل مدرسة.

6- بالنسبة للصف الأول والثانى الثانى يتم تجميع كشوف الطلاب كل يوم أربعاء لأرسالها للوزارة.

7- بالنسبة للتحويلات من خارج الإدارة ستتم من 9/1.

8- متابعات مستمرة لتجهيزات المدارس.

يُذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن آخر موعد للتحويلات للمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة (الأول والثانى والثالث) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، على أن تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والفراغات المتاحة بكل مدرسة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.