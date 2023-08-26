الزراعة: ‫لأول مرة إنتاج تقاوى معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ وذلك لمتابعة الإكثارات وإنتاج تقاوى هجن الذرة الشامية الصفراء فردي 168 وثلاثي 368 و هجين ثلاثي ابيض 321 وتقاوي الأرز أصناف جيزة 178 وسخا 108 ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة والتى تسهم فى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه .

وقال عبدالعال أنه لأول مرة سوف يتم إنتاج تقاوى معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية وإنتاج تقاوى وحدة الإكثارات الأولية بالتعاقد مع الأقسام والبرامج المختلفة مثل الأرز والذرة والقطن.

وأضاف أن الزيارة شملت أيضا تفقد حقول إكثار القطن جيزة 97 وكذلك ورش صيانة المعدات بالمحطة كما تم زيارة برنامج قسم بحوث الذرة الشامية، بحضور الدكتور محمد عطوة مدير المحطة و الوكلاء والدكتور سعيد أبوالحارث مدير المحطة الإقليمية وبعض الباحثين والعاملين من المعاهد والأقسام المختلفة.