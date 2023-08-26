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اللائحة الموحدة لامتياز طب الأسنان.. تعتمد على التعليم الهجين و6 أشهر تدريب

السبت، 26 أغسطس 2023 10:45 ص
اللائحة الموحدة لامتياز طب الأسنان.. تعتمد على التعليم الهجين و6 أشهر تدريب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى رقم 1969 لسنة 2023 بإصدار اللائحة الموحدة لأطباء التدريب الإجبارى الأسنان" الامتياز" ، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم الجامعات وقانون الجامعات الخاصة والأهلية وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية وبعد الاتفاق مع وزير الصحة وعلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
 
ونصت المادة الأولى على أنه يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لتنفيذ برنامج التدريب الإجبارى لأطباء الامتياز الأسنان ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
ونصت اللائحة على أنه ينشأ فى كل مستشفى جامعى للأسنان لجنة برئاسة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لتنفيذ برنامج الامتياز ويرسل أسماؤهم وسيرهم الذاتب للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وعضوية كل من مدير برنامج التدريب ومقرر للجنة لتنفيذ البرنامج والتدريب وعدد 5 منسقين للتخصصات المختلفة.
كما نصت اللائحة على أنه يعتمد برنامج التدريب الإجبارى " الامتياز" على التعليم الهجين ولابد أن يخضع المتدرب لفترة 6 أشهر من التدريب فى الأماكن المعتمدة وفق النظام التالى 3 أيام أسبوعيا لنظام رعاية طب الأسنان ويوم أسبوعيا لجراحة الفم والأسنان ويوم أسبوعيا لطب أسنان الأطفال ويوم أسبوعيا لعيادة الفحص والتشخيص مع حضور المحاضرات والندوات المكلف بحضورها من منسق برنامج الامتياز.
 

 


الجريدة الرسمية

التعليم العالى

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سنة الامتياز

طب الاسنان

التدريب الاجبارى لطلاب امتياز الاسنان

اليوم السابع بلس



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