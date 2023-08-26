الإمام الأكبر: الأزهر حريص على تشجيع العاملين والطلاب للمشاركة فى المسابقات

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق العام للجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وهنأ السفير هشام بدر فضيلة الإمام الأكبر، لحصول مشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر على المراكز المتقدمة بجائزة مصر للتميز الحكومي، وبخاصة المركزين الأول والثالث في مجالات تمكين المرأة، كما تناقش الطرفان حول سبل تعزيز تعاون الأزهر في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يسعى إلى المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والمسابقات الوطنية والإقليمية؛ وذلك من خلال إتاحة الفرصة لكل العاملين في مختلف قطاعات الأزهر للالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات عملهم، وكذلك تشجيع طلاب الأزهر في مختلف المراحل التعليمية للمشاركة في المسابقات الطلابية على المستوى المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب السفير هشام بدر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ كبيرةٍ لنشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، كما استعرض السفير هشام بدر لشيخ الأزهر تفاصيل المبادرة الوطنية التي تستهدف مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، وتتضمن ٦ فئات؛ منها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والناشئة، وغير الهادفة للربح، بالإضاف إلى فئة المرأة، مضيفًا أن المبادرة تستهدف خلق حلول قابلة للتطبيق للتصدي للأزمات البيئية، ومناقشة سبل تعزيز مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مختلف فئات المبادرة.