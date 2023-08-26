إلكترونيات السيارات والقوى والوقاية.. تفاصيل برامج هندسية بجامعة حلوان وفرص التوظيف

كتب محمد صبحى

تعد الجامعات الحكومية شريكا أساسيا وجوهريا للدولة، إذن أن الجامعات هى التى تصدر خريجين للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وحرصت الجامعات على تلبية احتياجات المجتمع من خلال تطوير لوائح الكليات واستحداث برامج دراسية جديدة تلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وأعد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، دليلا استرشاديا لطلاب الثانوية العامة، يشمل كافة البرامج الدراسية المتاحة على مستوى الجامعات الحكومية، ونظام الدراسة بها وشروط الالتحاق إضافة إلى فرص العمل المتاحة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وفيما يلى قائمة بأبرز برامج كلية هندسة حلوان وكلية هندسة المطرية جامعة حلوان

برنامج هندسة القوى والوقاية بكلية الهندسة بحلوان

عدد ساعات البرنامج 160 ساعة معتمدة

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل

محطات القوى الكهربية وشركات البترول وشمتقاته وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات الأسمنت وغيرها من الشركات التي تعمل فى المجالات المختلفة

برنامج العمارة بالتكنولوجية الرقمية بكلية الهندسة جامعة حلوان

عدد ساعات البرنامج 160 ساعة

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل

يوفر البرنامج مهندس معمارى متطور قادر على تصميم المنشآت المعمارية باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة التي تخدم شركات المقاولات لجميع الدول العربية

هندسة إلكترونية بالسيارات بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان

عدد ساعات البرنامج 160 ساعة

فرص التوظيف التي يقدمها البرنامج لسوق العمل

أصبحت تكنولوجيا إنتاج السيارات غاية فى الحداثة لذا تحتاج لمهندس ميكانيكا متطور ومتمكن فى استخدام الالكترونيات وأجهزة التحكم لذا يوفر هذا البرنامج مهندس يمكن أن يعمل فى جميع مصانع إنتاج السيارات وكذلك مراكز الخدمة.