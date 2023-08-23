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حصاد الوزارات.. ضبط حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:49 م
حصاد الوزارات.. ضبط حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر.. جولة بمحطة محور روض الفرج "فيديو"
 
تعليم الجيزة: 5 سبتمبر آخر موعد لتحويلات مرحلة الثانوية العامة
 
الصحة: تقديم 389 ألفا و648 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 
النقل تعيد تركيب خط السكة الحديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كم.. صور
 
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا
 
التعليم تضبط حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان
 
الكهرباء: سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل لمرحلة اكتمال النمو
 
التعليم العالى: لدينا 92 جامعة و473 كلية بـ400 برنامج دراسى و3.3مليون طالب
 
التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ2600 حتى الآن
 
التعليم توجه بتحصيل مصروفات المتقدمين للمدارس الفنية بنظام العمال إلكترونيا
 

 


حصاد الوزارات

مترو الانفاق

روض الفرج

تعليم الجيزه

الصحه

التخصصات الطبيه

النقل

المدارس الوطنيه للعلوم التقنيه

الفيزياء

الثانويه العامه

اليوم السابع بلس



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