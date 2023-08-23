حصاد الوزارات.. ضبط حالات غش بامتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
مترو الأنفاق يصل الكوم الأحمر.. جولة بمحطة محور روض الفرج "فيديو"
تعليم الجيزة: 5 سبتمبر آخر موعد لتحويلات مرحلة الثانوية العامة
الصحة: تقديم 389 ألفا و648 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
النقل تعيد تركيب خط السكة الحديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كم.. صور
التعليم تعلن حاجتها لمعلمين للعمل بالمدارس الوطنية للعلوم التقنية للتكنولوجيا
التعليم تضبط حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان
الكهرباء: سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل لمرحلة اكتمال النمو
التعليم العالى: لدينا 92 جامعة و473 كلية بـ400 برنامج دراسى و3.3مليون طالب
التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ2600 حتى الآن
التعليم توجه بتحصيل مصروفات المتقدمين للمدارس الفنية بنظام العمال إلكترونيا
التعليم تضبط حالتى غش باستخدام المحمول فى امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية
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