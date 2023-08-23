التعليم تضبط حالات غش بامتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان

كتب محمود طه حسين

انتهى طلاب الثانوية العامة دور ثان من أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ضبط حالات غش باستخدام المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التى تم ضبطها.

فيما أكد طلاب بلجنة مدرسة الخديوى اسماعيل الثانوية بنين بالسيدة زينب أن الأسئلة فى مادة التاريخ جاءت مباشرة واعتمدت بشكل كبير على الفهم، والمعلومات العامة فى بعض الأسئلة، موضحين أن مستوى صعوبة الأسئلة بشكل عام متوسط واسهل من امتحان الدور الأول.

كما أكد طلاب الشعبة العلمية أن الأسئلة فى مادة الفيزياء تضمنت جزئيات صعبة تحتاج لتفكير وتركيز قبل اختيار الإجابة الصحيحة، موضحين أن الأسئلة بها جزئيات مخصصة للطالب المتوسط والفائق اى المستويات العليا للتفكير وأيضا أسئلة بسيطة تخاطب المستويات المعرفية البسيطة، والامتحان فى مجمله راعى جميع المستويات.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنصف الدرجة وهم الذين رسبوا فى امتحانات الدور الأول وبعض من يؤدى اختبارات الدور الثاني بالدرجة الفعلية وهؤلاء من قاموا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة دور أول للدور الثاني حيث يستفيد هؤلاء الطلاب من درجة المادة الفعلية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، أدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، و الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.