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تعليم الجيزة: 5 سبتمبر آخر موعد لتحويلات مرحلة الثانوية العامة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:49 م
تعليم الجيزة: 5 سبتمبر آخر موعد لتحويلات مرحلة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن أخر موعد للتحويلات للمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة (الأول والثانى والثالث) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، على أن تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والفراغات المتاحة بكل مدرسة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

وفى سياق متصل، تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات للعام الدراسى 2023/2024، عبر موقعها الإلكترونى حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس 2023.

وأكدت المديرية أن التسجيل الإلكتروني لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات يتم من خلال ولي الأمر فقط، وذلك من خلال الرابط الآتي https://www.gizaedu.net/tran.htm، مشيرة إلى أنه لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.


التحويل بين المدارس

الثانوية العامة

الجيزة

تعليم الجيزة



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