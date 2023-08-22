اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 05:29 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2 الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التموين" تفحص اليوم عروض الشركات لتوريد القمح المستورد
 
الصحة: تقديم 398 ألفا و887 خدمة فى المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
 
النقل تنتهى من تنفيذ 5 مشروعات بمترو الأنفاق والجر الكهربائى.. تعرف عليها
 
الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2 وتؤكد: بسيطة وغير مقلقة
 
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات.. الزراعة 254 درجة والتمريض 303.5
 

حصاد الوزارات

وزاره الصحه

كورونا

التموين

القمح المستورد

الجيزه

مكتب التنسيق

المرحله الثانيه



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