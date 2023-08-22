حصاد الوزارات.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG-5.2

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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