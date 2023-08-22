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الجيزة: 95% نسبة حضور امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة دور ثان

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:16 م
الجيزة: 95% نسبة حضور امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة دور ثان غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد المتقدمين في مادة الاقتصاد والإحصاء بلغ 2023 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95%، وذلك بواقع 22 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة.

وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث، مشددا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

وأكد "سلومة"، أن المديرية استعدت لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة من خلال التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات، بالإضافة إلى تجهيز 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان، مزودة بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.


الثانوية العامة

الثانوية العامة دور ثاني

امتحانات الثانوية العامة

تعليم الجيزة



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