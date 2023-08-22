نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات.. الزراعة 254 درجة والتمريض 303.5

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ينشر" اليوم السابع" كشف بالحدود الدنيا للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق القبول بالجامعات:-
الحدود الدنيا للشعبة العلمية:
طب سوهاج 387.5
هندسة بترول و تعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب المنيا 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب حلوان 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان المنيا 374
طب أسنان طنطا 374
طب أسنان كفر الشيخ 373.5
طب أسنان عين شمس 373.5
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسنان القاهرة 373.5
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5
طب أسنان المنوفية 373.5
طب أسنان السويس 373
طب أسنان بني سويف 373
طب أسنان الفيوم 373
صيدلة سوهاج 372.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 372
علاج طبيعي بورسعيد 371.5
علاج طبيعي بنها 371
علاج طبيعي جنوب الوادي 371
صيدلة جنوب الوادي 370.5
علاج طبيعي قناة السويس 370.5
علاج طبيعي السويس 370
صيدلة المنصورة 370
علاج طبيعي القاهرة 370
صيدلة أسيوط 369.5
علاج طبيعي بني سويف 369.5
صيدلة المنيا 369
صيدلة الزقازيق 369
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5
صيدلة طنطا 368.5
صيدلة دمنهور 368.5
صيدلة القاهرة 368.5
هندسة القاهرة 368.5
صيدلة بور سعيد 368
صيدلة الإسكندرية 368
صيدلة المنوفية 368
صيدلة بني سويف 368
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368
صيدلة عين شمس 367.5
صيدلة الفيوم 367.5
صيدلة حلوان 367
صيدلة مدينة السادات 367
صيدلة ج الوادي الجديد 367
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
طب بيطري المنصورة 362.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361
طب بيطري الزقازيق 361
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 360.5
طب بيطري كفر الشيخ 360.5
طب بيطري سوهاج 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360
طب بيطري عين شمس 359
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
طب بيطري جنوب الوادي 359
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
طب بيطري أسيوط 358
طب بيطري المنوفية 358
هندسة طنطا 358
طب بيطري الإسكندرية 358
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
طب بيطري دمنهور 357.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5
هندسة بنها بشبرا 357.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
هندسة الإسكندرية 357
طب بيطري القاهرة 356.5
طب بيطري بنها 356.5
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
طب بيطري المنيا 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
طب بيطري مدينة السادات 354.5
طب بيطري أسوان 354.5
هندسة حلوان بالمطرية 354
طب بيطري بني سويف 353.5
طب بيطري العريش 353.5
طب بيطري مطروح 353
طب بيطري الوادي الجديد 352.5
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
ألسن كفر الشيخ 350
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
تمريض المنصورة 350
تمريض بور سعيد 349.5
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
هندسة الطاقة أسوان 348.5
تمريض دمياط 348.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
علوم سوهاج 347.5
تمريض طنطا 346.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 344.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 344
تمريض الزقازيق 344
فنى صحي جنوب الوادي 344
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
تمريض كفر الشيخ 342
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 342
تخطيط عمراني القاهرة 342
معهد فني صحى اسماعيليه 341.6
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 341
علوم كفر الشيخ 341
علوم الزقازيق 341
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5
علوم دمنهور 340.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5
علوم جنوب الوادي 340
تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5
تمريض بنها 339
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5
علوم المنصورة 338.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
تمريض القاهرة 338
تمريض دمنهور 337
علوم الإسكندرية 337
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5
تمريض عين شمس 336.5
تمريض الإسكندرية 336
تمريض حلوان 335.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
علوم أسيوط 335.5
علوم القاهرة 335.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335
تمريض سوهاج 335
تمريض مطروح 334.5
تمريض أسوان 334.5
حاسبات و معلومات العريش رياضة 334
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334
علوم طنطا 334
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334
معهد فني صحى بور سعيد 333.6
معهد فني صحى اسيوط 333.5
علوم بنها 333.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 333.5
تمريض الفيوم 333.5
معهد فني صحى المنصوره 333
معهد فني صحى الزقازيق 333
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 333
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5
تمريض أسيوط 332
تمريض بني سويف 332
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332
علوم بور سعيد 332
علوم عين شمس 331.5
معهد فني صحى طنطا 331.5
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
تمريض المنيا 331
معهد فني صحى سوهاج 331
علوم دمياط 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
سياسة واقتصاد السويس 330.5
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5
علوم البترول والتعدين مطروح 330.5
تمريض جنوب الوادي 330.5
ألسن عين شمس 330
علوم المنوفية بشبين الكوم 330
علوم العريش 330
علوم أسوان 330
معهد فني صحى بنها 329.5
علوم السويس 329.5
علوم الفيوم 329
علوم المنيا 329
علوم الوادي الجديد 328.5
ألسن الفيوم 328.5
علوم بني سويف 328
معهد فني صحى الاسكندريه 327.5
علوم حلوان 327.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 327.5
سياسة واقتصاد بني سويف 327
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 327
علوم بنات عين شمس 327
ألسن كفر الشيخ رياضة 327
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 327
معهد فني صحى امبابة 326.5
ألسن أسوان 326.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5
معهد فني صحى الوادي الجديد 326
ألسن بني سويف 326
معهد فني صحى اسوان 325.5
معهد فني صحى بنى سويف 325.5
ألسن الأقصر 325.5
ألسن المنيا 325
إعلام القاهرة 325
ألسن سوهاج 325
فنون تطبيقية بنها 324.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 324.5
فنون تطبيقية طنطا 324
إعلام عين شمس 323
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 323
إعلام المنوفية 323
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5
معهد فني صحى رياضه المنصورة 322
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322
معهد فني صحى رياضه طنطا 321
علوم الارض بني سويف 321
فنون تطبيقية حلوان 320.5
إعلام بني سويف 320.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 320.5
إعلام جنوب الوادي 319.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5
سياسة واقتصاد السويس رياضة 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 318.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 318
معهد فني صحى رياضه بنها 317.5
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 317
فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5
فنون تطبيقية دمياط 316
فنى تمريض كفر الشيخ 316
علوم الإسكندرية رياضة 315.5
فنى تمريض طنطا 315
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 314.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 314.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 314.5
فنون تطبيقية بني سويف 314
علوم القاهرة رياضة 314
تربية الزقازيق 313.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313.5
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 313
فنى تمريض المنصورة 312.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 312
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 312
تربية المنصورة 311.5
آثار دمياط 311
آثار القاهرة 310.5
إعلام القاهرة رياضة 310.5
ألسن عين شمس رياضة 310.5
علوم دمنهور رياضة 310.5
فنى تمريض الزقازيق 310
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5
آثار عين شمس 309.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309
ألسن الفيوم رياضة 308.5
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 308
علوم عين شمس رياضة 308
ألسن أسوان رياضة 307.5
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 307.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 307
حقوق كفرالشيخ 306.5
إعلام عين شمس رياضة 306.5
فنى تمريض بنها 306.5
فنى تمريض الإسكندرية 306.5
ألسن بني سويف رياضة 306.5
فنى تمريض سوهاج 306
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 305.5
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 305
تربية بور سعيد 305
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 305
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 305
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 305
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 304.5
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 304.5
علوم الارض بني سويف رياضة 304.5
علوم كفر الشيخ رياضة 304.5
تربية بنها 304
ألسن الأقصر رياضة 304
علوم بنها رياضة 304
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304
آثار و لغات مطروح 304
آثار أسوان 303.5
تجارة المنصورة 303.5
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 302.5
تربية طنطا 302.5
علوم طنطا رياضة 302.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 302
فنى تمريض جنوب الوادي 302
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301.5
فنى تمريض القاهرة 301.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 301.5
تجارة الزقازيق 301.5
آثار الفيوم 301.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 301
فنى تمريض أورام القاهرة 301
زراعة المنصورة 301
معهد فني صحى رياضه امبابة 301
علوم الزقازيق رياضة 301
زراعة دمنهور 301
زراعة القاهرة 301
إعلام المنوفية رياضة 301
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 300.5
علوم المنصورة رياضة 300.5
علوم حلوان رياضة 300.5
تربية الإسكندرية 300.5
تجارة كفر الشيخ 300.5
ألسن المنيا رياضة 300.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 300.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 300
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299.1
ألسن سوهاج رياضة 299
فنى تمريض أسيوط 299
تربية كفر الشيخ 298.5
تربية دمنهور 298.5
علوم بور سعيد رياضة 298.5
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 298
علوم دمياط رياضة 298
علوم الفيوم رياضة 298
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298
فنى تمريض أسوان 297.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5
علوم السويس رياضة 297.5
فنى تمريض المنيا 296.5
إعلام بني سويف رياضة 296.5
علوم أسوان رياضة 296.5
علوم بني سويف رياضة 296.5
فنى تمريض عين شمس 296.5
آثار الأقصر 296.5
زراعة دمياط 296
تربية عين شمس 296
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296
فنى تمريض حلوان 296
فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5
تربية مطروح 295.5
فني تمريض السويس 295
دار العلوم القاهرة 295
معهد فني صحى رياضه اسوان 295
تربية السويس 295
فنى تمريض الفيوم 295
فنى تمريض بني سويف 294.5
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5
زراعة الإسكندرية 294.5
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 294.5
زراعة عين شمس 294
تربية دمياط 294
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 293.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 293.5
تجارة القاهرة 293
علوم أسيوط رياضة 293
تربية مدينة السادات 293
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 293
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 292.5
علوم المنيا رياضة 292.5
علوم العريش رياضة 292.5
إعلام جنوب الوادي رياضة 292
تجارة دمياط 292
علوم الوادي الجديد رياضة 292
معهد فني صحى رياضه اسيوط 291.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5
علوم جنوب الوادي رياضة 291.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291.5
تجارة و إدارة أعمال حلوان 291
علوم سوهاج رياضة 291
تجارة الإسكندرية 291
فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5
معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 290.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 290
معهد فني صحى رياضه سوهاج 289.5
تجارة دمنهور 289.5
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289
تجارة طنطا 289
آثار جنوب الوادي 288.5
تربية الفيوم 288.5
تربية المنيا 288.5
تجارة عين شمس 288
تربية أسوان 288
آثار سوهاج 288
علوم بنات عين شمس رياضة 288
تجارة سوهاج 288
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 287.5
تجارة بنها 287.5
تجارة بني سويف 287.5
تربية بنات عين شمس 287.5
تربية حلوان 287
تجارة المنوفية بشبين الكوم 287
تجارة بور سعيد 287
زراعة طنطا 287
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287
تجارة جنوب الوادي 287
فنون جميلة (فنون) المنصورة 286
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 286
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 286
زراعة الزقازيق 285.5
زراعة القاهرة رياضة 285.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 285.5
تجارة أسيوط 285
زراعة الإسكندرية رياضة 285
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 285
تجارة أسوان 284.5
تربية بني سويف 284.5
تربية العريش 284.5
تربية رياضية بنين دمياط 284.5
تربية أسيوط 284
تجارة السويس 284
زراعة كفر الشيخ 284
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 284
تجارة العريش 283.6
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 283.5
تربية جنوب الوادي 283.5
تربية سوهاج 283
تربية الوادي الجديد 283
تجارة مدينة السادات 283
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 283
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 283
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 283
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 282.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان 282.5
حقوق الزقازيق 282.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282.5
زراعة عين شمس رياضة 282.5
زراعة المنوفية بشبين الكوم 282
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282
زراعة دمياط رياضة 281.5
زراعة بنها بمشتهر 281.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 281.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 281
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 281
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 281
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 281
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 280.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 280.5
حقوق سوهاج 280.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 280
زراعة سوهاج 280
زراعة الفيوم 279.5
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 279.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 279.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 278.5
العلوم الزراعية البيئية العريش 278.5
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 278
تجارة انتساب موجه دمنهور 278
زراعة بني سويف 278
تربية عين شمس رياضة 277.5
تجارة انتساب موجه دمياط 277.5
زراعة مطروح بفوكه 277.5
تجارة انتساب موجه طنطا 277
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 277
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 276.5
زراعة الوادي الجديد 276.5
تجارة انتساب موجه بنها 276.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 276
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 276
زراعة جنوب الوادي 276
تربية الزقازيق رياضة 276
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 275.5
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 275.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 275.5
زراعة المنيا 275.5
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 275.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 275
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 275
حقوق المنيا 275
زراعة أسيوط 275
تربية الإسكندرية رياضة 275
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 275
ثروة سمكية السويس 275
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 274.5
آداب القاهرة 274.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 274.5
تجارة انتساب موجه السويس 274
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 274
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 274
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 273.5
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 273.5
تربية بور سعيد رياضة 273.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 273.5
تجارة انتساب موجه أسيوط 273.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5
تجارة انتساب موجه أسوان 273.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 273
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 273
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 273
تجارة انتساب موجه العريش 273
دار العلوم الفيوم 273
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 273
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 273
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 273
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 272.5
تربية حلوان رياضة 272.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 272.5
تربية طنطا رياضة 272.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 272
تجارة انتساب موجه سوهاج 272
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 272
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 271.5
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 271.5
زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 270.5
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 270.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 270.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 270
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 270
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 269.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 269.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269.5
زراعة المنصورة رياضة 269
تربية طفولة مبكرة المنصورة 269
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 269
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 268.5
تربية المنصورة رياضة 268
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 268
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 268
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 268
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 268
تربية طفولة مبكرة المنوفية 268
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 267.5
تربية بنها رياضة 267
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 267
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 267
تربية الفيوم رياضة 266.5
تربية دمنهور رياضة 266.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 266
تربية (طفولة) طنطا 265
آداب عين شمس 265
حقوق دمياط 265
دار العلوم المنيا 264.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 264.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 264.1
تربية طفولة مبكرة دمنهور 264
دار العلوم أسوان 264
آداب بنها 264
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 264
زراعة الزقازيق رياضة 264
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 264
تربية (طفولة) السويس 263.5
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 263.5
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 263.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 263
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 262.5
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 262
تربية (طفولة) عين شمس 262
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 262
آداب المنصورة 261.5
حقوق بور سعيد 261.5
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 261.5
آداب حلوان 261.5
آداب الإسكندرية 261.5
تربية كفر الشيخ رياضة 261.5
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 261.5
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 261.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 261
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 261
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 261
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 260.5
تربية دمياط رياضة 260.4
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 260
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260
حقوق بني سويف 259.5
حقوق القاهرة 259.5
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 259.5
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 259
حقوق جنوب الوادي 259
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 259
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 259
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 259
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5
آداب انتساب موجه القاهرة 258.5
آداب الزقازيق 258.5
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 258.5
زراعة الفيوم رياضة 258.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.5
تربية بنات عين شمس رياضة 258
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 258
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 258
آداب المنوفية بشبين الكوم 258
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 258
آداب الفيوم 257.5
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 257.5
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 257
آداب طنطا 257
تربية مدينة السادات رياضة 256.5
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.5
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 256.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.5
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 256.5
تربية (طفولة) دمنهور 256.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 256
حقوق المنصورة 256
آداب بنات عين شمس 256
زراعة بنها رياضة بمشتهر 256
حقوق الفيوم 256
تربية السويس رياضة 256
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256
حقوق أسيوط 255.5
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 255.5
آداب كفر الشيخ 255.5
آداب و علوم إنسانية السويس 255
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 255
آداب دمنهور 255
حقوق الإسكندرية 255
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255
تربية أسوان رياضة 254.5
تربية نوعية كفر الشيخ 254.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 254
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 254
تربية نوعية القاهرة 254
حقوق أسوان 254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 254
آداب بور سعيد 254
آداب أسوان 253.5
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 253.5
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 253.5
آداب انتساب موجه عين شمس 253.5
تربية (طفولة) العريش 253
تربية طفولة مبكرة المنيا 253
تربية نوعية جنوب الوادي 253
حقوق طنطا 252.5
دار العلوم انتساب موجه أسوان 252.5
حقوق عين شمس 252.5
آداب بني سويف 252.5
حقوق بنها 252
آداب انتساب موجه الإسكندرية 252
تربية طفولة مبكرة القاهرة 252
آداب دمياط 252
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 252
تربية نوعية الإسكندرية 252
آداب انتساب موجه حلوان 251.5
تربية (طفولة) أسوان 251.5
تربية نوعية المنيا 251.5
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