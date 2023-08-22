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التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023 لـ2588 محلا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:05 م
التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023 لـ2588 محلا الأوكازيون الصيفى
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحلات المشاركة  في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ 2588 محلا حتى الآن، منها 2497  قطاعا خاصا، 67 محلا "قطاع عام" و15 استثماريا.

وأكد  أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض لافتا إلى استمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


التموين

الأوكازيون الصيفي 2023

عروض الاوكازيون الصيفي

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