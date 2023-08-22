نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. مكتب التنسيق يكشف مصير الطلاب غير مسجلى الرغبات

كتب محمد صبحى

كشف مكتب التنسيق عن مصير الطلاب غير المتقدمين برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، حيث أكد أنه يتاح للطلاب تسجيل الرغبات مجددا على موقع التنسيق الإلكترونى حيث تخلف عدد (5747) طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة وذلك لتدوين رغباتهم بالتوازى مع إتاحة التسجيل للطلاب مستنفدى الرغبات.

وكان اتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مرة أخرى.

وكان أكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة استنفد عدد (14972) طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.