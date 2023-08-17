حصاد الوزارات.. الصحة: جميع متحورات كورونا تنتمى لأوميكرون ولا تسبب مرضا شديدا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: جميع متحورات كورونا تنتمى للمتحور أوميكرون ولا تسبب حالات مرضية شديدة
"حياة كريمة" تبدأ تدريب معلمي نموذج "توكاتسُو" بالتعاون مع التعليم والجايكا
التعليم: التعاقد مع المدرسين الجدد فور إعلان نتيجة مسابقة "30 ألف معلم"
التعليم تستعد لبدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل.. اعرف التفاصيل
التضامن: تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف المعاشات لمن تخلفوا عن الموعد
الصحة تعلن الموقف الوبائى لكورونا بعد ظهور المتحور الجديد
ياسمين فؤاد تشارك فى المؤتمر الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة
الصحة تعلن التقرير اليومى لحملة "100 يوم صحة"
وزيرا التضامن والصحة يبحثان تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم
وزيرة البيئة تتوجه لأديس أبابا لحضور اجتماعات مؤتمر الـAMCEN
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