اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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حصاد الوزارات.. الصحة: جميع متحورات كورونا تنتمى لأوميكرون ولا تسبب مرضا شديدا

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: جميع متحورات كورونا تنتمى لأوميكرون ولا تسبب مرضا شديدا وزارة الصحة والسكان - ارشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

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