اليوم السابع
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وزيرة البيئة تتوجه لأديس أبابا لحضور اجتماعات مؤتمر الـAMCEN

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:38 م
وزيرة البيئة تتوجه لأديس أبابا لحضور اجتماعات مؤتمر الـAMCEN الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقى المعنى بالبيئة (AMCEN)، حيث انطلقت أعمال الشق الخاص بالخبراء في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس، يليه اجتماعات الشق الوزارى يومى 17 و 18 من الشهر الجارى.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الدورة تأتى تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التى تواجه القارة الأفريقية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الإلتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الإتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة ٢٨ لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والإتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي.

وتابعت وزيرة البيئة أن هذه الدورة تهدف إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة فى مساهمته فى البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

هذا وتعقد وزيرة البيئة على هامش فعاليات المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك.


اديس ابابا

البيئة

الامسن

افريقيا

القارة الأفريقية



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