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تنسيق الجامعات 2023 .. ترشيح طلاب الثانوية العامة دور ثانى وفقا للحد الأدنى للكليات

الخميس، 17 أغسطس 2023 11:21 ص
تنسيق الجامعات 2023 .. ترشيح طلاب الثانوية العامة دور ثانى وفقا للحد الأدنى للكليات مكتب التنسيق- ارشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد مكتب التنسيق انه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم للتنسيق للالتحاق بالجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى ولهم أماكن بالكليات والجامعات.
 
وأوضح مكتب التنسيق ، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الاولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.
 
كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
 
وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.
 
وأضاف  السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 
 
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.
 

موقع التنسيق

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