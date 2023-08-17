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الصحة: جميع متحورات كورونا تنتمى للمتحور أوميكرون ولا تسبب حالات مرضية شديدة

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:41 م
الصحة: جميع متحورات كورونا تنتمى للمتحور أوميكرون ولا تسبب حالات مرضية شديدة وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمى إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب فى حدوث حالات مرضية شديدة.
 
 
وتابع: الوزارة تتابع الموقف الوبائى للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتينى للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر، لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة  داخل جمهورية مصر العربية.
 
 
وأشار "عبدالغفار" إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لمرض كوفيد-19 على مستوى العالم، فى 5 مايو 2023، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح فيروس كوفيد-19 متوطناً بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقى الأمراض التنفسية الحادة الأخرى، مضيفا أن المتحور السائد حالياً فى العالم هو المتحور أوميكرون وهو سريع الانتشار ولكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، ومازالت تظهر متحورات فرعية جديدة من المتحور أوميكرون وجميعها تتسبب فى حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أى دلائل على زيادة فى شدة المراضة أو الخطورة.

الصحة

كورونا

الموقف الوبائى

المتحور الجديد



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