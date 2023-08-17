التعليم تستعد لبدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

تستعد المديريات والإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد 30 سبتمبر المقبل، حيث تعمل المدارس على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، إضافة إلى تجهيز التعاقد مع المعلمين الجدد لسد العجز فى المدارس، حيث من المقرر أن يتم التعاقد مع المعلمين الجدد قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، كما تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طباعة الكتب الدراسية وتسليمها للمديريات التعليمية أول بأول، إضافة إلى انتهاء توفير محتوى رقمى عبر المنصات التعليمية تسهيلا على أولياء الأمور، كما تعمل الإدارات التعليمية حاليا على الانتهاء من كافة أعمال القبول بالصفوف الأولى وأيضا تحويلات الطلاب بين المدارس وبعضها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .