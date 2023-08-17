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التعليم: التعاقد مع المدرسين الجدد فور إعلان نتيجة مسابقة "30 ألف معلم"

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:02 م
التعليم: التعاقد مع المدرسين الجدد فور إعلان نتيجة مسابقة "30 ألف معلم" وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم"، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.

 

وطمأنت الوزارة كافة المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة.

 

وشددت الوزارة على أنه جار حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال الاختبارات، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهم فى أقرب وقت.


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التعليم

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