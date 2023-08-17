جامعة حلوان تعلن موعد مقابلات الراغبين في التطوع لتنظيم أسبوع شباب الجامعات

كتب محمد صبحى

تعقد لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان لقاءات مقابلة المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا يومي الأحد والاثنين 20 و 21 أغسطس 2023 بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي مبنى رئاسة الجامعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 8 مساءً، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ويجب على الطلاب والمتطوعين خلال المقابلة الشخصية إحضار استمارة التطوع وصورة شخصية وصورة الكارنيه، وصور البطاقة الشخصيى.

وكانت اللجنة قد طرحت استمارة للطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم الأسبوع وحددت مجموعة من البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي، صورة شخصية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم المحمول، البريد الإلكتروني، مع تحديد الحالة الدراسية، ومهارات المتطوع في اللغات والترجمة والحاسب الآلي، وكذلك مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم اي أحداث سابقة، مع تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أوالأفتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالأتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.