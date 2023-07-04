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أخبار 24 ساعة.. تعرف على مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تعرف على مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

 
التعليم العالي: قدمنا 44 ألف بحث دوري العام الماضي.. وترتيبنا الأول إفريقيا
 
وزير التعليم يشكل لجنة للتحقيق فى ادعاءات تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة
 
موعد فتح التقديم للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بالجامعات
 
امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعرف على مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا
 
الصحة: حملة 100 يوم صحة بداية الطريق لمستقبل خالٍ من الأمراض
 

 


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