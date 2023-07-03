وزيرة الهجرة تستعيد ذكريات 3 يوليو: كأننا كنا مُكبلي الأيد والقدم وخرجنا للنور

كتب محمود راغب

نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تدوينة على صفحتها الرسمية بمناسبة ذكرى 3 يوليو، وعلقت قائلة: كل سنة ومصر بهية ومحمية بولادها.. إحساس يوم 3/7 إحساس لا يوصف أحاول استعادة اللحظات دي مش قادرة من عظمتها لأن أنا فاكرة إنها كانت أول مرة من سنوات نلمح ضوء في آخر النفق.

وتابعت وزيرة الهجرة : من يوم 30 يونية كنا في الشارع يوميا في الصباح في الشغل وبالليل في الشارع أمام الاتحادية ، وذكرياتي عن 3 يوليو آنها من أجمل أيام الوطن أيام تجمع فيها المصريين لاعادة بلدهم ووقتها كنت موجودة في مصر كنت وقتها نائبا لمساعد وزير لشئون أمريكا الشمالية".

وأضافت: قبلها كنت بأيام وأقوم وحاسة بتقل على قلبي وحاسة إن الأمل معدوم، مش عارفة المستقبل بكرة جاي بإيه.. لكن في يوم 3 يوليو أول مرة أستعيد الإحساس بعظمة وفخر مصر

وتابعت: الدولة دي عظيمة.. عظيمة بأهلها عظيمة بقيادتها عظيمة بكل حاجة.. رجعت لنا الأمل اللي كان ضاع.. الإحساس بالحرية كأننا كنا مُكبلين من إيدينا ورجلينا.. وفي حجر تقيل على قلبنا، وكل الأغلال دي كانها اتفتحت مرة واحدة وفجأة وكأننا كنا في غرفة ضلمة والنور دخل علينا مرة واحدة من غير مقدمات، بمفاجأة رائعة ورهيبة".

واختتمت: شعور لا يوصف وإحساس بأن إحنا مصر رجعت لنا.. احنا رجعنا.. رجعنا ورجعنا عظماء زي ما المفروض نكون وزي ما كنا طول عمرنا.. ورجعنا واحنا حاسين ان احنا نستاهل ونستحق.